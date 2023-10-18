Электрокар или автомобиль с ДВС: чем владеть выгоднее?

Довольно часто перед потенциальным покупателем встает вопрос: какой автомобиль лучше купить, чтобы им было выгоднее владеть? Одно дело, когда выбор касается только машин с ДВС, но сейчас на рынке уже столько электромобилей, продажи которых от месяца к месяцу растут... Эксперты агентства «АВТОСТАТ», используя данные «Калькулятора стоимости владения автомобилем», решили сравнить электрокары и автомобили с ДВС по эксплуатационным расходам.

Как известно, среди официально поставляемых на наш рынок автомобилей самым дешевым является седан LADA Granta, стоимость которого начинается от 700 тыс. рублей. А вот самую низкую РРЦ среди электромобилей имеет седан Evolute i-PRO – почти 3 млн рублей. Как видно, в цене разница в 4 с лишним раза – не в пользу экологичного транспорта. Но по владению он выигрывает: 1 км пробега у Evolute i-PRO стоит 6,9 рубля, а у LADA Granta – 7,4 рубля.

Соответственно, данные расходы как за месяц, так за и 5 лет оказываются ниже у электрокара. Если за 5 лет владелец «Гранты» потратит на ее содержание свыше 740 тыс. рублей, то «Эволюта» – менее 700 тыс. рублей. При этом более 60% затрат на электромобиль составят расходы на КАСКО, а у «Гранты» – на топливо. Также «Эволют» окажется выгоднее в плане технического обслуживания, но уступит по ОСАГО, транспортному налогу и покупке зимних шин.

Можно провести и другое сравнение. Допустим, если у человека есть 3 млн рублей, какой автомобиль ему купить? Тот же Evolute i-PRO или же рассмотреть сопоставимый по цене автомобиль с ДВС? За эти деньги самым популярным на российском рынке является кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max – его минимальная РРЦ чуть превышает 2,9 млн рублей. И в этом случае владение электрокаром окажется куда более выгодным: 6,9 рубля против 11,6 рубля за 1 км пробега. А за 5 лет владелец китайского кроссовера потратит порядка 1,2 млн рублей. Причем почти по всем статьям затрат владение «Эволютом» будет выгоднее, кроме КАСКО и отчасти транспортного налога.

О том, насколько выгоднее владеть другими моделями, вы можете узнать благодаря «Калькулятору стоимости владения автомобилем», разработанному в агентстве «АВТОСТАТ». Более подробная информация об этом содержится здесь.