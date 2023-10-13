Каких автоблогеров смотрят российские автовладельцы?

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках своего традиционного весеннего опроса «АВТОСТАТ Омнибус - 2023 (весенняя волна)» решили выяснить, какие автомобильные блогеры пользуются у автовладельцев наибольшей популярностью. С этой целью в апреле 2023 года был проведен опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч российских автовладельцев.

Респонденты отвечали на вопрос: «Каких автомобильных блогеров вы смотрите?». Выяснилось, что более 60% автовладельцев вообще не интересуются подобным видеоконтентом. Но среди тех, кто смотрит такого рода видео, практически каждый шестой (16,3%) отметил автора под ником Лиса Рулит. На втором по популярности месте (12,3%; смотрит почти каждый восьмой) - оказался Ильдар Авто-подбор. На третьем - Давидыч (10,6%).

В число тех, кого смотрят российские автовладельцы, также вошли AcademeG (7,9%), Дима Гордей (6%), Авто блогер (5,1%), Жекич Дубровский (3,7%), ПриветТачка (2,5%). Более подробная информация об их предпочтениях содержится здесь.

Примечание: использование информации / материалов запрещено без согласования с ООО «АВТОСТАТ»; уточнить условия использования можно по электронному адресу: avb@autostat.ru.