Доля импортных автомобилей на российском рынке выросла вдвое

Более половины проданных в сентябре 2023 года новых легковых машин было ввезено в Россию из-за рубежа. Такие данные* озвучили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2023 года».

Так, на долю импортных автомобилей в начале осени пришлось 55% от общего объема реализации. Для сравнения: в сентябре 2022-го этот показатель составлял 28%. Таким образом, за год он увеличился почти вдвое. При этом эксперты разделяют импорт на официальный (традиционный) и альтернативный (параллельный). В этом случае по итогам сентября 2023-го на официальный импорт (поставки китайских автопроизводителей) пришлось 44%, а на альтернативный – 11%. Год назад на них приходилось соответственно 20% и 8% от всех продаж.

А вот доля продаж иномарок локальной сборки за год упала практически втрое: если в первый месяц осени прошлого года они занимали около трети (31%) рынка, то теперь только 11%. Снизилась и доля рынка автомобилей отечественных брендов – с 41% (в сентябре 2022-го) до 34% (в сентябре 2023-го).

О причинах такой трансформации российского рынка и других его итогах можно узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».