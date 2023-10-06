На покупку легковых автомобилей жители РФ потратили 5,5 трлн рублей

В ходе прошедшего недавно онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2023 года» стало известно о том, сколько денег было потрачено россиянами на покупку легковых машин.

Так, по итогам 8 месяцев 2023 года эти затраты составили 5 трлн 535 млрд рублей. Более 30% от этой суммы было потрачено на новые легковые автомобили (1 трлн 742 млрд рублей). Соответственно оставшиеся порядка 70% – это деньги, которые ушли на подержанные машины (3 трлн 793 млрд рублей).

Также эксперты агентства отмечают, что в обоих случаях затраты россиян по отношению к показателям годичной давности выросли. Если по новым автомобилям они увеличились на 70%, то по б/у машинам – на 45%. О том, почему так происходит, вы можете узнать здесь.