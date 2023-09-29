Доля кредитов на автомобили с пробегом в 2023 году составляет 55%

За последние пять лет доля автокредитов на автомобили с пробегом в России выросла более чем вдвое, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Отметим, что в 2019 году доля автокредитов на подержанные автомобили составляла всего 26% от общего количества. Затем она начала набирать обороты: в 2020 году - выросла до 29%, в 2021 году - до 37%, в 2022 году - достигла 55%. По итогам 8 месяцев 2023 года достигнутый результат в 55% еще сохраняется.

Инфографика, построенная на ежемесячных данных, позволяет также заметить, что в кризисные месяцы подержанные машины фактически спасали «кредитное» направление автобизнеса, продемонстрировав большую устойчивость к неблагоприятным факторам на рынке. К примеру, так было весной пандемийного 2020 года - во время локдауна, когда многие автосалоны, продающие новые машины, были закрыты.

Аналогичную картину мы наблюдаем, оценивая ситуацию, сложившуюся весной 2022 года (уход целого ряда иностранных брендов из нашей страны, остановка автозаводов, дефицит новых машин на рынке). Банки активнее стали поворачиваться лицом к автомобилям с пробегом, адаптируя для них кредитные программы, которые раньше были рассчитаны только на новые машины, и продумывая новые - с учетом специфики работы по возрастным автомобилям.

Итоги 8 месяцев 2023 года ярко демонстрируют, что интерес к автомобилям с пробегом в кредитном бизнесе уже необратим: даже по мере улучшения ситуации на рынке новых автомобилей доля выданных кредитов на подержанные машины остается довольно высокой.