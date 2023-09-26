В 2023 году на 1 новый автомобиль в России продается 6 подержанных

В нашей стране традиционно на 1 проданный новый легковой автомобиль приходилось 3 – 4 с пробегом. Только в кризисные годы это соотношение всегда менялось – в сторону подержанных машин, поскольку первичный рынок более чутко реагирует на негативные явления в экономике, а вторичный рынок, как правило, к ним более устойчив.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как менялся этот показатель на протяжении последних пяти лет в России. Так, наименьшее соотношение между авторынками за это время было отмечено в 2019 году – 1:3,4. В пандемийные 2020 – 2021 гг. оно увеличилось до 1:4.

В 2022 году вследствие ухода многих автопроизводителей из России (и ряда других причин) продажи новых машин упали намного существеннее, чем подержанных. Соответственно, соотношение между первичным и вторичным рынками серьезно изменилось – на 1 новый реализованный автомобиль уже пришлось почти 8 с пробегом.

Статистика 8 месяцев 2023 года демонстрирует, что некий пик ситуации был пройден, положение дел меняется, но теперь «отсчет» идет уже в обратную сторону. Во-первых, на обоих рынках в объемах продаж наблюдается положительная динамика. А во-вторых, соотношение первичного и вторичного рынков составило уже 1:6,3. Любопытно, какой станет эта пропорция к концу года?