Рынок новых LCV в 2023 году может вырасти на 20%

На 20% может вырасти в этом году рынок новых легких коммерческих автомобилей в России. В количественном выражении это составит всего 90 тысяч экземпляров, то есть намного ниже объемов рынка пятилетней давности (в 2018 году было 112,1 тыс. единиц). И это только при благоприятном стечении всех обстоятельств.

В базовом же сценарии у экспертов агентства «АВТОСТАТ» ожидаются более скромные успехи рынка легких коммерческих автомобилей: специалисты прогнозируют рост в целом по 2023 году лишь на 10%. В количественном выражении в базовом сценарии эксперты предрекают продажу 83 тысяч новых LCV. И все же это выше, чем в прошлом году, когда рынок просел до 75,2 тыс. единиц.

При самом неблагоприятном стечении обстоятельств эксперты считают, что ниже прошлогоднего уровня этот сегмент за оставшиеся месяцы года опуститься уже не успеет. Даже с учетом негативных факторов (новый утилизационный сбор, рост цен, нестабильность валютных курсов, влияние санкций на ввоз некоторых моделей со стороны недружественных стран и пр.) в пессимистичном сценарии все равно ожидается рост продаж LCV (+2% до 77 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что рост рынка в сегменте легких коммерческих автомобилей в 2023 году не такой эффектный, как у легковых и грузовых автомобилей. Краткое объяснение тому очень простое: уход с рынка Ford Transit и прекращение производства LADA Largus пока не удалось компенсировать. К примеру, отечественный автопроизводитель «Соллерс» еще далек от заявленных объемов (3 тыс. шт. за 8 месяцев).