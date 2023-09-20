Стали известны самые распространенные электромобили и гибриды в России

В ходе подготовки обновленного отчета «Электрокары и гибриды в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» назвали самые распространенные модели таких транспортных средств в нашей стране.

Напомним, что по состоянию на 1 июля 2023 года на территории РФ было зарегистрировано 25,7 тыс. электромобилей. Около половины (48,4%) из них приходится на Nissan Leaf, который с огромным отрывом опережает остальные электрокары. Так, показатели входящих в ТОП-5 Tesla Model 3, Tesla Model Y, Porsche Taycan и Volkswagen iD.4 не дотягивают и до 7%.

Что касается подключаемых гибридов, то в России их насчитывается 7 тыс. единиц. Свыше четверти (27,6%) от этого количества принадлежит кроссоверу Mitsubishi Outlander PHEV. Примерно вдвое меньше доля Toyota Prius (14,6%), которому немного уступает Volvo XC90 (11%). Результаты Chevrolet Volt и Voyah Free составляют менее 10%.

О том, какие еще модели электрокаров и гибридов присутствуют в российском автопарке, и как они распределены по территории страны, вы можете узнать здесь.