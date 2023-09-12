Сколько легковых автомобилей в каждом федеральном округе?

В ходе подготовки отчета «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.» эксперты агентства «АВТОСТАТ» разложили российский парк легковых автомобилей по федеральным округам.

Как выяснилось, свыше четверти (28,6%) всех легковых машин в стране зарегистрировано в Центральном ФО. Это наибольший показатель среди всех восьми федеральных округов.

Второе место в данном рейтинге занимает Приволжский ФО (20%), в котором числится каждый пятый автомобиль. Примерно вдвое меньше машин насчитывается в Сибирском ФО (11,4%).

Каждый десятый легковой автомобиль «прописан» на Северо-Западе (10,2%) или Юге (10,1%), а каждый одиннадцатый – на Урале (9%).

Меньше всего легковых машин в России зарегистрировано на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, доля которых в общем объеме парка составила 5,7% и 5% соответственно.

Напомним, что всего в нашей стране числится 45,7 млн легковых автомобилей (на 1 июля 2023 года). Больше информации о текущем состоянии парка транспортных средств вы найдете здесь.