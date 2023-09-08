Парк электрокаров и гибридов в России: ТОП-5 марок

В нашей стране числится 32,7 тыс. электромобилей и подключаемых гибридов (на 1 июля 2023 года). такие данные содержатся в обновленном отчете «Парк электрокаров и гибридов в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Из этого количества 78,6% приходится на электромобили (Battery Electric Vehicle – BEV). Это транспортные средства на аккумуляторных источниках питания, которые для осуществления передвижения используют электрическую силовую установку (электродвигатель), источником питания которой является сугубо аккумуляторная батарея. В качестве примера можно привести такие автомобили, как Audi e-tron, Porsche Taycan, Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV и модели Tesla.

Соответственно, оставшиеся 21,4% принадлежит подключаемым гибридам или плагин-гибридам. Это автомобили, которые позволяют использовать для зарядки аккумуляторов не только системы рекуперации энергии во время движения или установленный ДВС, но и внешние источники питания. То есть такие автомобили можно подключить к уличным зарядным терминалам или бытовым розеткам, чтобы пополнить запас энергии в батареях. К подключаемым гибридам относятся Toyota Prius, Chevrolet Volt и др.

В марочной структуре парка электрокаров и плагин-гибридов безоговорочно лидирует японский Nissan, на долю которой приходится 38% от общего объема. На втором месте рейтинга расположился американский бренд Tesla с долей 12,7%, на третьем – японский Mitsubishi (7,4%). В пятерку марок-лидеров также вошли немецкие Porsche и Volkswagen (4,7% и 4,2% соответственно).

Более подробную информацию о состоянии парка электромобилей и гибридов в России вы найдете здесь.