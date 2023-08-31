Стало известно, когда российские автовладельцы меняют летние шины на зимние

Заканчивается лето, наступает осень, а там и до зимы недалеко… Перед автолюбителями неизбежно встанет вопрос «переобувки» своих машин, поэтому эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сейчас готовят обновленный маркетинговый отчет «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)» и приглашают всех желающих принять в нем участие.

Для этого достаточно подать заявку, предложить актуальные темы для опроса и задать свои интересующие вопросы руководителю проекта «АВТОСТАТ Омнибус» Татьяне Малыгиной по электронному адресу: tatyana@autostat.ru. Наша выборка превышает 3000 респондентов (формируем на основе текущей структуры активного парка РФ, с учетом возрастной и региональной составляющей, а также по происхождению брендов). Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы поделиться с вами результатами наших исследований.

Поскольку мы затронули тему «переобувки» автомобилей, то решили представить вам данные из отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (шестая волна)», который вышел в ноябре прошлого года. В результате этого исследования мы узнали, когда российские автовладельцы меняют летние шины на зимние.

Как выяснилось, более половины (51,4%) опрошенных делают это с первым снегом. Каждый пятый (20,9%) «переобувается» с 1 октября. Еще меньше (13,5%) респондентов ориентируются в этом вопросе на друзей, знакомых, коллег. Каждый двенадцатый участник опроса, готовясь к смене шин, следит за среднесуточной температурой (8,4%), а каждый четырнадцатый – за погодными условиями (6,9%). Остальные варианты ответа получили более скромные результаты – их вы можете увидеть на картинке.

Чем сегодня руководствуются покупатели при выборе зимних шин? Каким маркам отдают свои предпочтения и почему? Какие нюансы они отмечают в процессе эксплуатации? Насколько они удовлетворены своим выбором? Об этом вы узнаете в нашем новом маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)», который уже готовится к выходу.