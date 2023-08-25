«АВТОСТАТ ОМНИБУС»: почему каждый пятый автовладелец выбирает на зиму нешипованные шины?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» продолжают подготовку седьмой волны проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС», направленного на изучение мнений и настроений российских автовладельцев. Мы следим за изменением потребительского поведения и приглашаем всех к сотрудничеству – подсказывайте нам злободневные темы и вопросы, а мы зададим их автолюбителям и озвучим полученные ответы. На этот раз мы решили поделиться некоторыми результатами одного из наших подобных проектов – «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (шестая волна)».

Как показал опрос, проведенный среди автовладельцев в ноябре прошлого года, многие из них (79,4% участников исследования), выбирая зимние шины, предпочитают покупать шипованные. Соответственно, только каждый пятый (20,6%) останавливает свой выбор на нешипованных шинах («липучке»).

У каждой из сторон – свои аргументы «за» и «против». Так, в ТОП-5 главных причин для покупки «шипов» респонденты отметили следующие: хорошее сцепление на льду и снегу (так считают 46% и 43% опрошенных соответственно), оптимальное соотношение цены и качества (38%), управляемость на заснеженной и обледеневшей дороге (38% и 37% соответственно).

Любопытно, что, перечисляя доводы для приобретения «липучки», респонденты вывели на первое место соотношение цены и качества (почти 45%). Кроме того, в пятерке главных аргументов, помимо сцепления на снегу (43%) и хорошей управляемости на заснеженной дороге (39%), поклонники «липучек» указали хорошее поведение на поворотах в зимних условиях (39%) и высокую износостойкость таких шин (38%).

Такие данные мы получили примерно год назад. В 2023-м ситуация на рынке автошин в России продолжает меняться: кто-то из иностранных производителей шин покинул российский рынок, а кто-то выкупил их бизнес и запустил на рынок свои продукты или те же, но под другим брендом. Кроме этого, меняются цены и каналы поставок шин из-за границы, а кто-то из автовладельцев стал больше экономить на эксплуатации машин. Чем руководствуются покупатели при выборе зимних шин сегодня? Каким маркам отдают свои предпочтения и почему? Об этом вы узнаете в нашем новом маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)», который уже готовится к выходу.

Примечание: задать вопросы о проекте, предложить тему или подать заявку на участие можно руководителю проекта Татьяне Малыгиной по электронному адресу: tatyana@autostat.ru. Наша выборка – более 3000 респондентов (формируем на основе текущей структуры активного парка РФ, с учетом возрастной и региональной составляющей, а также по происхождению брендов).