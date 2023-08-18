Какие еще новинки из Китая пополнят российский авторынок в 2023 году?

Благодаря Китаю российский авторынок, несмотря на санкции, не остается без новинок: буквально каждый месяц у нас дебютируют новые модели китайских марок. Специалисты агентства «АВТОСТАТ», подсчитали, какие еще автомобили из КНР появятся до конца нынешнего года.

По нашей оценке, за оставшиеся 5 месяцев в России обещано появление 46 новых моделей (включая 13 электромобилей) 20 китайских брендов*. Отметим, что здесь мы не учитывали тот массовый разношерстный вал, который завозится к нам в страну по параллельному импорту. Речь идет только о брендах и суббрендах, официально присутствующих в России и имеющих собственные дилерские сети.

Для сравнения: за первые 6 месяцев 2023 года на нашем рынке зафиксированы премьеры 30 моделей 14 китайских марок (из них 3 электромобиля). Затем июль продолжил тренд: в этом месяце стартовало еще около десяти новинок. Простое сопоставление цифр ярко демонстрирует, что знакомство россиян с китайским автопромом в оставшиеся 5 месяцев не только продолжится, но и «усилится» в несколько раз.

Заметим также, что в статистике ожидаемых новинок мы не учли еще как минимум шесть новых брендов и суббрендов, которые официально заявили, что скоро придут в Россию с отдельными моделями или даже с целой линейкой. Это бренды Aito и LiXiang (анонсировали свой приход в сентябре), Luxeed (Chery зарегистрировала в базе Росстандарта совсем недавно), JAECOO (с подачи пресс-службы OMODA - должен появиться в сентябре), суббренды ORA и WEY (линейки электрических моделей и гибридных кроссоверов GWM запустит в России до конца текущего года).

Остается делать ставки: достигнет ли по итогам 2023 года число китайских новинок, выведенных на российский рынок, красивой цифры 100? Узнать об этом вы можете в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной в агентстве «АВТОСТАТ».

* Информация представлена по состоянию на 17 августа 2023 года.