На чем экономят владельцы гарантийных автомобилей?

Более 40% автовладельцев стали экономить на обслуживании своих машин. Это показал опрос, проведенный специалистами агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru в июне 2023 года среди владельцев гарантийных автомобилей.

На чем чаще всего экономят автовладельцы? Более 47% признали, что стали покупать расходники (масло, фильтры и т.п.) по более низкой цене. Почти каждый третий (31,3%) стал реже мыть машину. И это были две самые популярные статьи расходов, которые подверглись изменениям.

Примерно каждый четвертый (27,4%) владелец гарантийного автомобиля, как оказалось, старается приобрести расходники заранее, чтобы опередить рост цен. Чуть меньше (около 24%) перестали обращаться за услугами по техническому обслуживанию машины в сервисные центры - они проводят его у знакомого механика-частника или делают самостоятельно.

Также свыше 20% опрошенных признали, что в целях экономии стали меньше ездить на автомобиле и совершают поездки только по необходимости, а еще примерно столько же сменили привычный сервис на более бюджетный.

Из других популярных ответов, связанных с экономией на автомобиле, стоит также отметить следующие: перестали парковаться на платных парковках (19,7%), отложили покупку новых шин (15,1%), перешли на менее дорогую марку топлива (10,8%), отложили покупку аккумулятора (5,4%).

Более подробно о причинах экономии, нюансах обслуживания гарантийных (и не только) автомобилей, планах владельцев, их опасениях и многом другом - читайте в обновленном маркетинговом отчете «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».