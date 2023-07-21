ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в 1 полугодии 2023 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев нынешнего года в России было куплено 2,75 млн подержанных легковых автомобилей. Это на 26,8% больше, чем в 1 полугодии 2022-го. При этом объем вторичного рынка машин российских марок вырос на 9,4%, а иномарок – на 33,3%.

В сегменте российских автомобилей с пробегом самым популярным остается семейство LADA Samara – с января по июнь оно разошлось тиражом в 125,3 тыс. экземпляров, продемонстрировав рост на 5%. Показатели вазовской «классики» составили почти 90 тыс. единиц (+5%), «Приоры» – 76,3 тыс. экземпляров (+4%). На четвертом месте – автомобили «десятого» семейства (74,2 тыс. шт.; +5%). Закрывает пятерку лидеров LADA Granta с результатом 70,1 тыс. штук (+25%). Эксперты отмечают, что весь ТОП-10 демонстрирует положительную динамику. Наибольший рост здесь показывает LADA Vesta (+33%), а наименьший – LADA Priora (+4%).

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке РФ за указанный период стал Ford Focus, перепродажи которого в 1 полугодии 2023 года составили 58,6 тыс. единиц (+32%). На второй строчке расположился Hyundai Solaris (54,3 тыс. шт.; +21%), на третьей – Kia Rio (54 тыс. шт.; +24%). Далее следуют две «тойоты» – Corolla (49,2 тыс. шт.; +35%) и Camry (45,6 тыс. шт.; +42%). У всех представленных б/у иномарок зафиксирован рыночный рост. При этом самый сильный он у Skoda Octavia (+45%), а самый слабый – у Chevrolet Niva (+7%).

Во сколько обходится содержание этих (и других) моделей? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения автомобилем».