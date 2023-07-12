Как меняется возрастная структура вторичного рынка?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, как изменилась возрастная структура рынка легковых автомобилей с пробегом. За основу были взяты данные 5 месяцев 2022 и 2023 годов, с разбивкой на иномарки и отечественные бренды.

Как видно, самым крупным возрастным сегментом на вторичном рынке остаются автомобили от 10 лет и старше. Его доля за год выросла с 66% до 68%. При этом у более «молодых» машин (в возрасте до 3 лет) она сократилась с 6% до 3%. Снижение доли (с 13% до 11%) отмечено и в категории автомобилей 7 - 9 лет. В то же время увеличилась доля машин в возрасте 3 - 6 лет. Такова картина в целом по рынку.

Если же рассматривать отдельно иномарки и автомобили отечественных брендов, то доля более «старых» машин среди первых ниже. Так, у иномарок она сейчас составляет 65%, а у российских машин - 78%. В обоих случаях этот показатель за год тоже вырос (на 2 процентных пункта).

А вот если рассматривать категорию более «молодых» автомобилей, то доля таких иномарок снизилась с 7% до 3%, а у отечественных она осталась на прежнем уровне (3%). На 2 процентных пункта среди тех и других снизилась доля машин в возрасте 7 - 9 лет. У иномарок категории 3 - 6 лет она заметно увеличилась (с 16% до 20%), а у таких же российских автомобилей не изменилась (11%).

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