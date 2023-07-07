На покупку легковых автомобилей россияне потратили 3 трлн рублей

В ходе прошедшего сегодня онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщили о том, сколько денег ушло у жителей РФ на покупку легковых автомобилей.

Так, по итогам 5 месяцев 2023 года эти затраты составили 3 трлн 033 млрд рублей. Свыше четверти (27,9%) от этой суммы было потрачено на новые легковые машины (846 млрд рублей). Соответственно оставшиеся более 70% – это деньги, потраченные на подержанные автомобили (2 трлн 187 млрд рублей).

Также эксперты агентства отмечают, что в обоих случаях затраты россиян по отношению к показателям годичной давности выросли. Если по новым машинам они увеличились на 11%, то по автомобилям с пробегом – существеннее (+39%).

О причинах этого вы можете узнать после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ