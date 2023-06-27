В России растет удовлетворенность китайскими автомобилями

Удовлетворенность автомобилями китайского происхождения у россиян растет. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», сравнив данные опросов автовладельцев в 2019 и 2023 году. За основу был взят целый ряд показателей удовлетворенности (качество сборки, надежность, управляемость автомобилем, безопасность и ряд других), применена оценка в баллах (максимально возможная оценка - 100 баллов), выведен общий индекс. Сравнительный анализ показал, что с 2019 по 2023 год удовлетворенность россиян китайскими автомобилями в целом выросла на 4,2 балла.

При этом, стоит отметить, что по многим качественным характеристикам респонденты дали «китайцам» довольно высокие баллы (в диапазоне от 80 до 94 баллов). По каким-то критериям в 2023 году оценка стала выше, чем в 2019-ом, то есть, улучшилась. По другим, напротив, снизилась. Самые высокие оценки и сейчас, и четыре года назад - получили внешний вид/дизайн автомобилей и дизайн интерьера в салонах (90 баллов и выше).

Респонденты в 2023 году отметили, что у китайских автомобилей значительно улучшились динамика разгона (+15,2 балла к показателю 2019 года), стойкость лакокрасочного покрытия (+13,4 балла), качество сборки (+8,1 балла) и шумоизоляция (+7,5 балла). Немного меньше, но все же изменились в лучшую сторону безопасность автомобилей (+4,7 балла), их надежность (+3,2 балла) и функциональность, под которой мы понимаем наличие необходимых опций (+2,4 балла). А вот такие качества, как обзорность, управляемость и устойчивость на дороге, эргономичность - продемонстрировали небольшой «минус».

Графика: Дмитрий Лавренёв