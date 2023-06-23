Ёмкость рынка запчастей для иномарок выросла на 28%

В рамках подготовки обновлённого отчёта «Расчёт ёмкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам 2022 года ёмкость вторичного рынка автозапчастей для иномарок составила 21,5 млрд USD, а 6,2 млрд USD россияне потратили на запчасти для автомобилей отечественных брендов.

Между тем, в 2018 году цифры были значительно ниже: емкость вторичного рынка запчастей для иномарок составляла 16,8 млрд USD, для российских машин - 5,6 млрд USD. Инфографика ярко демонстрирует, как изменились показатели за прошедшие пять лет (+28% на автокомпоненты иномарок и +10,2% для отечественных автомобилей). Иными словами, россияне стали тратить больше денег на покупку запчастей и компонентов для легковых машин, причем владельцы иномарок пострадали от процесса удорожания запчастей в большей степени.

В обновлённом отчёте произведены расчёты ёмкости вторичного рынка и по группам запчастей – как в денежном, так и в количественном выражении. Отдельно разложена ёмкость рынка по брендам, регионам и представлен её прогноз на 2023 год. Также в отчёте содержится информация по производству легковых автомобилей в РФ, импорту, продажам, парку, этапам становления рынка автокомпонентов и его перспективам. Специальный раздел посвящён характеристикам компаний-продавцов запасных частей. Более подробно обо всём этом читайте в отчёте «Расчёт ёмкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв