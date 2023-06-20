Рынок грузовых автомобилей в России: как он изменился?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках состоявшегося форума автобизнеса «ComAuto – 2023» рассмотрели сегмент крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) в РФ. Как отмечают аналитики, за последние три года его структура сильно трансформировалась, и эти изменения еще будут продолжаться. Причем они касаются не только марочного состава продаваемой техники, но и разбивки по типам кузова.

Если в 2021 году 64% рынка HCV принадлежало брендам, которые не ушли из России, то, по прогнозу, по итогам нынешнего года они займут на нем уже 97%. Соответственно, только 3% будет принадлежать ушедшим компаниям (по всей видимости, это продажи каких-то остатков и поставки по параллельному импорту). А ведь еще в 2021-м они занимали третью часть российского рынка HCV…

Что же касается структуры рынка крупнотоннажных грузовиков по типу кузова, инфографика позволяет видеть, что в 2022 году в этом направлении произошли большие изменения. Так, например, значительно снизилась доля рынка в самом крупном подсегменте - седельные тягачи. Здесь она упала с 43% (в 2021 году) до 25% (в 2022-ом). По прогнозу специалистов, ситуация в данном сегменте немного улучшится и тягачи в 2023 году cумеют вернуть себе часть потерянной доли (по прогнозам, доля подрастет до 31%). Тем не менее, в текущем году лидерство им не вернуть, пока на рынке самую большую долю занимают самосвалы. Спрос на них в 2022 году значительно вырос: с 27% (в 2021 году) до 41% и в текущем 2023 году продолжит расти.

В отношении грузовиков с другими типами кузовов - за последние пару лет изменения произошли и будут происходить и здесь, но не такие значительные. Более подробно о ситуации на рынке коммерческого транспорта вы можете узнать тут.