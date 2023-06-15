Дилеры назвали ключевые проблемы в работе по автомобилям с пробегом

Агентство «АВТОСТАТ» провело опрос по автомобилям с пробегом среди дилеров. Мы попросили респондентов оценить, какой из факторов в работе по автомобилям с пробегом является ключевой проблемой.

В ходе опроса дилерам (официальным и независимым) был задан вопрос: «Какие основные факторы, на ваш взгляд, тормозят бизнес автомобилей с пробегом?». Как выяснилось, чаще всего это отсутствие ликвидных автомобилей – такой ответ набрал 44% голосов. На втором месте – отсутствие или текучка кадров (33%), на третьем – трудности с привлечением финансирования (15%).

Остальные варианты суммарно набрали только 8%, но среди них есть и довольно развернутые ответы. Цитируем некоторые из них:

- двойной НДС;

- мошенники на рынке, обман клиентов;

- большое количество кредитных автомобилей;

- низкий уровень продаж новых автомобилей;

- пробелы в государственном регулировании поставок автомобилей по параллельному импорту;

- увеличение срока эксплуатации автомобилей с пробегом;

- снижение предложений на рынке автомобилей с пробегом;

- сложности с таможенным оформлением;

- слабая законодательная база.

И это далеко не весь перечень проблем, с которым сталкиваются дилеры в работе по автомобилям с пробегом! Все сложности и их возможные решения будут обсуждаться на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июня в Москве. Зарегистрироваться на форум нужно тут: usedcars.autostat.ru.

Также для всех дилеров у нас есть специальное предложение, которое станет доступно после прохождения опроса (по ссылке).