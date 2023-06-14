5 лет подряд антифризы FELIX являются самыми популярными у автовладельцев

В течение пяти последних лет наиболее популярным брендом антифризов среди автовладельцев является FELIX, о чем свидетельствуют ежегодные опросы, проводимые специалистами агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС. Автомобильные антифризы».

Если рассматривать итоги опросов, то пять лет FELIX становился безусловным лидером с заметным отрывом. Его результат всегда был выше 16%, а в последние два года оказывался максимальным – в 2022-м и 2023-м по 18,8%.

На просьбу указать причины выбора FELIX, более трети поклонников марки (33%) ответили, что их устраивает качество. Почти 30% указали факт – «легко найти в продаже», 27% – имели успешный опыт использования. Среди других причин 20% респондентов дали ответ, что ориентировались просто по цвету, а 14% – указали на известность и доверие к производителю.

Для наглядности мы составили рейтинг популярных марок антифризов, по мнению автовладельцев. Если применить спортивную градацию, то FELIX – неизменно с золотой медалью, «серебро» – у SINTEC, а «бронза» – у Лукойла. Так, в 2023 году показатели двух последних составили 13,3% и 8,7% соответственно. Mobil с 6,1% занял четвертое место (впрочем, как и в предыдущие четыре года). Аляsка – на пятой позиции (3,1%), хотя до этого уступала ее бренду Castrol.