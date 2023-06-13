ТОП-10 крупнейших региональных рынков автокомпонентов в РФ

Крупнейшим региональным рынком автомобильных запчастей в России остается Москва. В 2022 году на столицу пришлось около 10% всей емкости вторичного рынка автокомпонентов. Напомним, что в целом по России емкость рынка автокомпонентов в прошлому году эксперты агентства «АВТОСТАТ» оценили в 27,7 млрд USD. В ходе подготовки обновленного отчета «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России» они также составили рейтинг крупнейших региональных рынков автокомпонентов.

Тройка лидеров оказалась полностью «столичной»: помимо Москвы с долей рынка 9,6%, в нее вошли Московская область (6,8%) и Санкт-Петербург (4,4%). Из нестоличных самым крупным рынком автокомпонентов признан Краснодарский край, который расположился на четвертой позиции (4,3%). Отметим, что он совсем немного уступает Санкт-Петербургу - всего 0,1%. В ТОП-10 регионов по емкости вторичного рынка запчастей также вошли: Свердловская область (3,1%), Татарстан (3%), Ростовская область (2,9%), Башкортостан (2,9%), Челябинская область (2,5%) и Самарская область (2,3%).

В обновленном отчете произведены расчеты емкости вторичного рынка не только в целом, но и по группам запчастей - как в денежном, так и в количественном выражении. Отдельно разложена емкость рынка по брендам и представлен ее прогноз на 2023 год. Также в отчете содержится информация по производству легковых автомобилей в РФ, импорту, продажам, парку, этапам становления рынка автокомпонентов и его перспективам. Отдельный раздел посвящен характеристикам компаний-продавцов запасных частей.