На какие запчасти автовладельцы тратят больше денег?

В рамках подготовки обновленного отчета «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассчитали, что емкость вторичного рынка легковых автозапчастей за 2022 год составила 27,7 млрд USD. На инфографике представлены ТОП-10 наиболее емких групп автокомпонентов.

Согласно полученным расчетам, самую крупную долю в структуре вторичного рынка автокомпонентов занимают шины - почти 11% от общей емкости рынка запчастей. На втором месте - детали подвески (более 10% доли рынка), на третьем - масла и эксплуатационные жидкости (8,4%).

Также в ТОП-10 групп автокомпонентов по доле рынка вошли запчасти тормозной системы (6,1%), фильтры (4,7%), рулевого управления (4,4%), электрооборудования (4,1%), трансмиссии (3,9%), кузовные детали (2,9%) и аккумуляторы (2,7%).

В общей сложности на эти десять групп в 2022 году пришлось 58,3% всей емкости вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России.

Помимо этого, в обновленном отчете произведены расчеты емкости вторичного рынка по группам запчастей - как в денежном, так и в количественном выражении. Кроме этого, разложена емкость рынка по автомобильным брендам, регионам и представлен ее прогноз на 2023 год. Отдельный раздел посвящен характеристикам компаний-продавцов запасных частей. Более подробно обо всем этом можно узнать в отчете «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».