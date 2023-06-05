Что происходит на рынке LCV с пробегом?

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2023 года объем рынка легких коммерческих автомобилей с пробегом в РФ составил 90,5 тыс. единиц. Это на 7,1% больше, чем в январе - марте прошлого года.

Лидером вторичного рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на которую в 1 квартале пришлось чуть более 40%. Количественно это почти 37 тысяч автомобилей (+8% к показателю 1 квартала 2022 года). С большим отставанием от лидера второе место занимает УАЗ (6,8 тыс. шт.), которая единственная в ТОП-5 демонстрирует падение (-0,2%). Далее следует немецкий Volkswagen (5,9 тыс. шт.; +4,7%). Пятерку лидеров замыкают еще два иностранных бренда - Ford (5,5 тыс. шт.; +8,5%) и Mercedes-Benz (4,7 тыс. шт.; +3,8%).

В модельном рейтинге рынка подержанных LCV по итогам 1 квартала лидирует GAZ 3302, показатель которого составил 20,4 тыс. экземпляров. За ним расположились GAZ Gazelle Next (6,7 тыс. шт.), Ford Transit (4,9 тыс. шт.), GAZ 2705 (3,2 тыс. шт.) и Nissan Serena/Vanette (2,7 тыс. шт.).

Эксперты также отмечают, что большая часть (68%) легкой коммерческой техники с пробегом, которые была куплена в 1 квартале, имеет возраст от 10 лет и старше. Что касается других возрастных сегментов, то на втором месте по численности оказались автомобили в возрасте 6 - 9 лет (более 15%). На автомобили категории 4 - 5 лет пришлось около 10% рынка, до 3 лет - 7%.

Отдельно отметим, что в структуре вторичного рынка LCV в январе - марте преобладал транспорт, принадлежащий физлицам (88%). Соответственно, на юрлица пришлось всего 12%.

Более подробно ситуацию на рынке автомобилей с пробегом обсудим в ходе форума «Used Cars Forum - 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июня в Москве. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно тут: usedcars.autostat.ru.