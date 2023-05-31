Ёмкость рынка автокомпонентов за 4 года выросла на четверть

В рамках подготовки обновлённого отчёта «Расчёт ёмкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам 2022 года ёмкость вторичного рынка автозапчастей составила 27,7 млрд USD.

Между тем, в 2018 году данный показатель оценивался в 22,4 млрд рублей. Таким образом, за прошедших 4 года он увеличился практически на четверть (+23,6%). Иными словами, россияне стали тратить больше денег на покупку запчастей и компонентов для легковых машин.

Помимо этого, в обновлённом отчёте произведены расчёты ёмкости вторичного рынка по группам запчастей – как в денежном, так и в количественном выражении. Отдельно разложена ёмкость рынка по брендам, регионам и представлен её прогноз на 2023 год.

Также в отчёте содержится информация по производству легковых автомобилей в РФ, импорту, продажам, парку, этапам становления рынка автокомпонентов и его перспективам. Отдельный раздел посвящён характеристикам компаний-продавцов запасных частей.

Более подробно обо всём этом читайте в отчёте «Расчёт ёмкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».