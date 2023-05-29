Стали известны марки летних шин с высокой оценкой удовлетворенности автовладельцев

В рамках полномасштабного исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2023. Летние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (пятая волна)» специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, насколько удовлетворены летними шинами российские автовладельцы. С этой целью в апреле 2023 года был проведен соответствующий онлайн-опрос. Его участников попросили оценить по 10-балльной шкале шины, которые они эксплуатировали на момент опроса.

Из полученных результатов был сформирован «рейтинг удовлетворенности», в котором максимально высокий показатель набрали летние шины Bridgestone - 9,3 балла из 10 возможных. Свыше 9 баллов сумели получить также шины Michelin (9,15 балла) и Yokohama (9,06 балла).

Далее в нашем рейтинге следуют Hankook и GoodYear c результатами 8,93 и 8,87 балла. Всего на 0,01 балла от первой пятерки отстал бренд Nokian (8,86 балла). В ТОП-10 марок вошли еще Pirelli (8,77 балла), Continental (8,72 балла), Cordiant (8,68 балла) и отечественная КАМА (8,03 балла).

Полная версия выпущенного агентством «АВТОСТАТ» отчета позволит вам лучше ориентироваться в лидерах шинного бизнеса в России и в предпочтениях российских покупателей - в том, как и почему они выбирают для покупки летние шины, как оценивают их эксплуатационные возможности.

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