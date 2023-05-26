Среди владельцев «китайцев» становится больше молодых людей и растет доля женщин

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили портрет владельцев новых китайских автомобилей, которые были куплены в 2022 году. Сравнив его с аналогичными показателями 2018 года, они пришли к выводу, что среди владельцев «китайцев» стало больше молодых людей и увеличилась доля женщин.

Если в 2018-м средний возраст владельцев китайских машин составлял 51 год, то четыре года спустя он снизился до 45 лет. При разбивке на возрастные категории отчетливо видно, что в 2022 году заметно выросла доля владельцев в возрасте до 40 лет и существенно уменьшилась доля тех, чей возраст превышает 50 лет.

Также эксперты обратили внимание, что среди владельцев «китайцев» стало больше представительниц прекрасного пола: если в 2018 году на их долю приходилось 26,9%, то в 2022-м – уже 36,7%. Иными словами, раньше это был каждый четвертый владелец китайского автомобиля, а сейчас – каждый третий.

Соответственно мужчин среди обладателей продукции китайского автопрома стало меньше – за четыре года их доля сократилась с 73,1% до 63,3%.

Больше информации о портрете владельцев «китайцев» содержится в маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».