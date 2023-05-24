Стало известно, какой диаметр летних шин самый популярный у автовладельцев

В рамках подготовки нового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2023. Летние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (пятая волна)» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, какой диаметр летних шин наиболее популярен у российских автовладельцев.

В ходе проведенного онлайн-опроса выяснилось, что три четверти автовладельцев чаще всего используют летние шины диаметром 14 - 16 дюймов.

Самый популярный размер, набравший больше всего «голосов» (27,5%) - 15 дюймов. Вторыми по популярности признаны шины диаметром 16 дюймов: их использует практически каждый четвертый автовладелец (25,3%). В тройку лидеров попали и шины, имеющие диаметр 14 дюймов (22,7%).

Что касается шин с другим диаметром, то, как показал опрос, 17-дюймовые используют летом всего 12,9% респондентов, а 18-дюймовые - 6,3%.

На оставшиеся варианты суммарно пришлось чуть более 5%: о том, что используют шины диаметром 13 дюймов, сообщило всего 3,6% респондентов, 20 дюймов - 1,2%, прочих размеров - 0,5%.

Подробнее о том, чем руководствуются российские автовладельцы при выборе летних шин, по каким критериям оценивают их качество - читайте здесь.