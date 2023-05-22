Россияне назвали радиостанции, которые они слушают в автомобиле

В рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (пятая волна)» эксперты агентства «АВТОСТАТ» узнали, какие радиостанции слушают российские автолюбители. Эти данные были получены в ходе апрельского онлайн-опроса, в котором приняли участие более 3 тысяч респондентов.

Как и подобает автовладельцам, наибольшей популярностью у них пользуется «Авторадио», за которое проголосовали 39,3% опрошенных. Поскольку в опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа, то среди часто используемых в автомобиле радиостанций оказались также «Дорожное радио» (33,9%), «Европа Плюс» (31,2%) и «Русское радио» (31,2%).

Каждый пятый автовладелец сообщил, что он слушает «Радио Дача» (20,6%), «Юмор FM» (19,9%) или «Наше Радио» (19,7%). Немного по предпочтениям отстают от них радиостанции «Энерджи» и «Шансон» (17,6% и 17% соответственно), а замыкает ТОП-10 «Маяк» с результатом 8,8%.

Также по итогам опроса выяснилось, что наиболее возрастные автовладельцы выбирают радио «Шансон», а самые молодые – «Энерджи». При этом каждый восьмой (12,5%) автолюбитель вообще не слушает радио.

Какие телеканалы смотрят российские автовладельцы? На каких автоблогеров они подписаны? Об этом и многом другом вы можете узнать в отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (пятая волна)».