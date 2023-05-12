Более 40% россиян отправятся в отпуск на автомобиле

Приближается сезон отпусков, и мы решили выяснить, какой вид транспорта выберут жители РФ для своего отпуска в нынешнем году. С этой целью специалисты агентства «АВТОСТАТ» совместно с «За рулем» провели соответствующий опрос, в котором приняли участие более 1 100 респондентов.

Как выяснилось, большинство (41,9%) россиян отправятся в отпуск на автомобиле. По всей видимости, сказывается сложившаяся геополитическая ситуация, когда «дома находиться безопаснее». С другой стороны, в самой России столько интересных мест, до которых можно спокойно добраться на машине.

А вот каждый шестой (16,9%) опрошенный запланировал пассивный вид отпуска, поэтому никуда не поедет, а будет валяться на диване. И таких оказалось даже больше тех, кто полетит в отпуск на самолете (15,3%).

Каждый седьмой (14,2%) участник нашего опроса сообщил, что не пойдет в отпуск. А доля тех, кто выберет для своего отдыха другой вид транспорта, заметно меньше. Так, за поезд проголосовало 5,8% респондентов, за теплоход или круизный лайнер – 1,7%, за автобус – 0,8%. Также есть и такие, кто предпочитает пеший вариант отпуска – их набралось 4,1%.

Комментирует редактор сайта «За рулем» Илья Пименов:

- В ответ на вопрос, какой транспорт вы выберете для отпуска в этом году, более 40% респондентов ответили, что автомобиль. И наша редакция, естественно, тоже голосует за автомобиль. Причин хватает.

Во-первых, фактически закрытые границы.

Во-вторых, продолжающееся активное дорожное строительство. За 2022 год в России построили и реконструировали больше 22 тысяч км автодорог, уложили 176 миллионов квадратных метров дорожного полотна, как отчитался премьер Мишустин – и это новый рекорд после рекордного 2021 года. Параллельно улучшается дорожная инфраструктура. В этом году откроют новые участки и целые дороги.

И в-третьих, автомобиль – наш любимый вид транспорта. Едешь, куда хочешь, где хочешь поворачиваешь, останавливаешься. Везешь с собой что хочешь и кого хочешь. И поездка в компании часто получается дешевле, чем на другом транспорте.

В общем, мы тоже поедем в отпуск на машинах.