Стал известен средний пробег электромобиля в России на одной зарядке

Подавляющее большинство владельцев электромобилей в нашей стране используют их для личного передвижения. Это показал опрос, проведенный специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках работы над отчетом «Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца».

В ноябре 2022 года в ходе онлайн-опроса более 94% из числа респондентов (которых было 3500 человек) из предложенных вариантов ответа* по формату эксплуатации электромобиля выбрали – «для личного передвижения». При этом выяснилось, что почти каждый четвертый (27%) использует свой электрокар и для перемещений, связанных с работой. А каждый десятый (9,8%) подтвердил, что эксплуатирует свое транспортное средство в коммерческих целях.

Опрос также показал, что на одной зарядке российский электромобилист проезжает в среднем 218 км. Однако потребности у всех разные, технические возможности моделей и инфраструктурные возможности для «заправки током» отличаются. Вероятно, поэтому чей-то максимум езды на одной зарядке составил менее 100 км, а у кого-то – более 450 км. Проанализировав полученные ответы, эксперты выяснили, что самая многочисленная категория среди электромобилистов (27,9%) – те, кто максимально проезжал по 100 – 150 км без подзарядки. Вторая по численности группа (20,5%) – с пробегом 150 – 200 км. Суммарно эти две категории составили около 50% от общего числа респондентов (48,4%).

Любопытно, что водителей очень осторожных (проезжавших максимально менее 100 км на одной зарядке) и очень смелых (максимум пробега которых составлял более 450 км) оказалось примерно одинаковое количество (в районе 10%).

* Можно было выбрать несколько вариантов ответа.