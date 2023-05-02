В России на каждую 1000 человек приходится в среднем 315 автомобилей

В рамках исследования парка легковых машин в России, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, что в России на 1000 человек приходится в среднем 315 автомобилей (по состоянию на 1 января 2023 года). Однако в федеральных округах и ряде регионов этот показатель заметно отличается.

Так, самая высокая обеспеченность автомобилями в России - в Уральском ФО. Здесь на 1000 человек их приходится в среднем 333, т.е. личным транспортом обеспечен каждый третий житель. Ближайший к Уральскому ФО по автомобилизации - Северо-Западный (332 машины на 1000 человек). Третье место в данном рейтинге занимает самый большой с точки зрения территории - Дальневосточный ФО (327 шт. на 1000 жителей). За ним следуют Южный ФО (323 шт.), Центральный ФО (321 шт.) и Приволжский ФО (318 шт.). В Сибири и на Северном Кавказе обеспеченность автомобилями ниже, чем в целом по России (312 и 226 шт. соответственно).

Эксперты также определили регионы с самой высокой и самой низкой степенью автомобилизации. Лидером по этому показателю стала Карелия, где на 1000 жителей приходится 443 автомобиля. Высокую обеспеченность автотранспортом имеют также Псковская (401 шт.), Мурманская (386 шт.) и Курганская (380 шт.) области, а низкую - Дагестан, Чечня, Ингушетия и Чукотка (менее 200 шт.).

Более подробная информация о показателях обеспеченности других субъектов РФ (и не только) содержится в маркетинговом отчете «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».