Как изменилась структура дилерских сетей в России?

На середину апреля 2023 года в нашей стране работал 3081 автодилер*. И это количество на 123 меньше, чем было год назад. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям».

На фоне падения общего числа дилеров у китайских и российских марок их количество, напротив, растет. Так, за год у «китайцев» стало на 426 официальных дилерских центров больше, а у отечественных брендов – на 79. Как следствие, доля первых выросла с 22,9% до 37,7%, а вторых – с 13,1% до 16,2%. Таким образом, сегодня более половины всех автодилеров в стране представляют интересы китайских и российских автопроизводителей.

Несмотря на то, что доля дилеров «корейцев» немного увеличилась (с 12,5% до 12,8%), в количественном выражении их стало чуть меньше (-6).

А вот у остальных участников рынка потери весьма заметны, причем довольно часто это связано с переходом в разряд сервисных партнеров. Если «американцы» за прошедший год потеряли 85 официальных дилеров, то «японцы» – 173, а «европейцы» – 364.

Соответственно их доля тоже существенно изменилась. У европейских марок она теперь составляет 16,9%, а из прошлогодних лидеров (27,6%) они теперь опустились на второе место, причем в скором времени рискуют лишиться его, пропустив вперед отечественные бренды. Доля «японцев» сократилась с 20,6% до 15,8%, а «американцев» – с 3,3% до 0,6%.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что при сохранении текущей тенденции на авторынке доля китайских и российских производителей будет и дальше расти.

* Учитываются официальные дилерские центры (контракты) по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, без сервисных партнеров.