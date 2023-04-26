Стали известны самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в 1 квартале 2023 года

В январе - марте 2023 года новые кроссоверы и внедорожники заняли на российском рынке долю в 63,6%, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»***. В количественном отношении это составляет 109 тысяч проданных автомобилей. При этом более половины (52%) от этого количества пришлось на десять моделей.

Возглавляет ТОП-10 отечественный внедорожник LADA Niva Travel. За первые три месяца с начала года было реализовано 10 449 таких машин. Эксперты отмечают, что продажи этой модели по сравнению с 1 кварталом прошлого года выросли на 69%.

Второе место в этом рейтинге принадлежит китайскому кроссоверу Haval Jolion, результат которого составил 7 165 единиц, а динамика рынка в сравнении с АППГ оказалась еще выше (+83%). На третьей позиции, с разницей всего в 3 автомобиля, расположился внедорожник LADA Niva Legend (7 162 шт.; +90%).

Эксперты также отмечают, что в десятке лидеров ни одна модель не ушла «в минус», все показали рост в диапазоне от 69% (Niva Travel) до 250% (Geely Coolray, который расположился на четвертом месте нашего рейтинга с объемом продаж 6 316 шт.). Замыкает ТОП-5 Chery Tiggo 7 PRO (5 843 шт.). Следом идут OMODA C5 (5 404 шт.), Geely Atlas Pro (3 804 шт.), Chery Tiggo 4 PRO (3 670 шт.), Haval F7x (3 450 шт.), Chery Tiggo 8 PRO Max (3 147 шт.).

Обращаем внимание, что три из десяти моделей рейтинга - новички рынка, год назад они еще не продавались у нас в стране: OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO, Chery Tiggo 8 PRO Max. Инфографика также позволяет увидеть, какую долю в объеме марки занимает каждая из десяти моделей. Так, OMODA C5 до сих пор была единственной моделью в линейке бренда (ее доля составила 100%), а каждый второй из проданных автомобилей марки Geely был моделью Coolray (ее доля в продажах марки почти 53%). А вот LADA Niva Legend - всего лишь каждый девятый из всех реализованных в 1 квартале 2023 года «лад» (доля - 11,3%).

Во сколько обходится содержание этих (и других) автомобилей - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

*** АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».