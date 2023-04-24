Какие автобоксы мы знаем и выбираем?

Совсем скоро стартует отпускной сезон. А в нашей стране есть масса красивейших мест, до которых иначе чем на машине, просто не добраться. Впереди увлекательные поездки, и автобокс на крышу - отличный помощник в путешествиях. Остается лишь выбрать сам «бокс»: длинный или короткий, дешевый или дорогой... Для многих имеет значение и внешний вид: ведь даже «грузовая корзина» на крыше автомобиля может выглядеть элегантно.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках своего традиционного весеннего опроса автолюбителей «АВТОСТАТ Омнибус - 2023 (весенняя волна)» решили выяснить, какие марки автобоксов знакомы россиянам и предложили автовладельцам выбрать их из предложенного списка. Так в результате онлайн-опроса появился ТОП-10 марок автобоксов «по узнаваемости с подсказкой».

Сразу отметим, опрос показал: почти 2/3 автовладельцев не знают ни одного бренда автобоксов (62,4%). Но что касается остальных, здесь лидер по узнаваемости проявился достаточно быстро. Больше всего «голосов» набрал бренд Thule - 14,6%. На второй позиции нашего рейтинга - марка Lux (8,9%). В ТОП-3 вошли также автобоксы Taurus (6,2%). Затем следует целая группа багажных боксов, которые отстают друг от друга с незначительным отрывом: ЕвроДеталь (5,4%), Атлант (5,1%), Junior (4,8%), Koffer (4,5%), Yuago (3,8%), Level (3,1%). Завершают нашу десятку автобоксы ATEK (2,8%).

Какая доля российских автовладельцев уже использует автомобильные боксы и сколько автолюбителей хотели бы его приобрести? Продукцию какого производителя используют или планируют купить? Ответы на эти вопросы можно узнать у руководителя отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяны Малыгиной, отправив запрос на электронную почту: tatyana@autostat.ru.