На рынке моторных масел эксперты отметили начавшееся снижение цен

В рамках подготовки нового маркетингового отчета «Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как изменились цены с января 2021 года на наиболее популярные моторные масла (для примера взяты продукты марок Лукойл, Mobil и Shell).

Анализ ситуации в 6 крупнейших городах России* выявил некие общие тенденции на рынке моторных масел. В частности, эксперты отметили, что в контрольной группе из трех популярных рыночных продуктов все три летом 2022 года показали рост розничных цен более чем в 2 раза. Так, 4-литровую канистру масла Лукойл Genesis, которую в январе 2021 года можно было приобрести за 1792 рубля, в июне 2022 года автовладельцы покупали уже за 3 756 рублей (рост на 110%). Масла Mobil и Shell продемонстрировали еще больший рост стоимости (+138% и 124% соответственно). Рост цен был обусловлен возникновением реального дефицита зарубежных масел в каналах продаж из-за прекращения официальных поставок ведущих производителей, в том числе из-за остановки российских заводов SHELL и TOTAL.

Однако весной 2023 года эксперты заметили начало обратных процессов: цены понемногу начинают снижаться. Так, продукт бренда Лукойл подешевел на 13%, Mobil - на 15%, Shell - на 19%. Снижение цен – это не новая тенденция, а новая ситуация, когда отечественные производители сумели значительно нарастить производство и запустить процесс импортозамещения, а глубокий дефицит импортных масел начал устраняться за счет активного параллельного импорта из стран Азии.

Более глубокий анализ ситуации на рынке моторных масел в России, вместе с рейтингами продукции производителей-лидеров, с прогнозом на ближайшие годы - вы можете получить, заказав отчет «Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей», подготовленный экспертами агентства «АВТОСТАТ».

* взяты крупнейшие города-миллионники с развитыми торговыми сетями: Москва, С-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск.