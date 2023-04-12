Лидеры и аутсайдеры российского авторынка в 1 квартале 2023 года

За первые три месяца нынешнего года в России было продано 171,3 тыс. новых легковых автомобилей. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 35,1% меньше, чем в 1 квартале 2022 года.

Свыше трети (37%) от этого количества пришлось на отечественную марку LADA – за отчетный период в нашей стране было реализовано 63,4 тыс. таких легковых машин (+21,3% к уровню годичной давности). Примерно каждый восьмой проданный автомобиль принадлежит китайскому бренду Chery (20,4 тыс. шт.), который демонстрирует рост в 2,7 раза.

Положительную динамику показывают и другие «китайцы», а сильнее всего выросли объемы реализации у EXEED – в 3,9 раза. У трех представленных марок (Kia, Hyundai, Toyota) продажи снизились более чем на 70%.

Самым популярным автомобилем в РФ по-прежнему остается LADA Granta – с января по март было реализовано 44,1 тыс. машин данного семейства. Это в 3,2 раза больше, чем в 1 квартале прошлого года. В тройку лидеров здесь также попали внедорожник LADA Niva Travel (10,4 тыс. шт.; +68,9%) и кроссовер Haval Jolion (7,2 тыс. шт.; +82,6%).

Стоит отметить, что в ТОП-20 падение продаж показывают лишь корейские модели Hyundai Tucson (-4,8%) и Kia Sportage (-38,8%), а самый большой рост наблюдается у китайского EXEED LX (в 32 раза).

Эти и другие итоги авторынка в 1 квартале 2023 года обсудим в ходе форума автобизнеса «FinAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 апреля в Москве. Подробности и регистрация доступны по ссылке: finauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».