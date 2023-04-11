Насколько российские автовладельцы готовы к покупке китайских шин?

В 2022 году ряд японских и европейских производителей шин приостановили свою деятельность в России и заявили о готовящемся уходе (Michelin нашел покупателя на свой российский завод, Continental готовит калужский завод к продаже). Логично предположить, что в шинном бизнесе, как и на рынке новых автомобилей и автокомпонентов, теперь может вырасти доля отечественных и китайских автопроизводителей.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» и портала «За рулем» решили выяснить, как российские автовладельцы относятся к китайским шинам, готовы ли они перейти на новый для себя продукт. С этой целью в начале апреля 2023 года был проведен совместный онлайн-опрос, который показал, что практически каждый второй респондент, и даже более того (56,2%) не готовы к покупке китайской «резины». При этом чуть ли не каждый пятый из опрошенных (22,7%) были весьма категоричны, они ответили: «Нет, никогда!», а 33,5% (фактически каждый третий) - при условии дефицита на рынке высказали готовность к переходу на шины российского производства, чтобы не покупать китайские.

Свою готовность к покупке шин китайского происхождения подтвердили 43,8% из числа наших респондентов, при этом 11,9% сообщили, что уже сделали это. Почти каждый шестой (16,6%) из участников исследования сказал, что согласен покупать китайские колеса для своих автомобилей только потому, что почти не видит для себя другой альтернативы, 8,7% - сделают это из интересов экономии (на другие может не хватить денег), а 6,6% - из простого любопытства, поскольку им «нравится пробовать что-то новенькое».

Результаты опроса комментирует заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков:

- Ситуация с китайскими шинами примерно такая же, как с китайскими автомобилями. Кто-то уже принял их как данность, ездит и особо не напрягается. А кто-то, наверное, еще не полностью постиг всю глубину перемен, произошедших в нашей жизни – и уверен, что обойдется без китайских товаров в своей автомобильной жизни. Я в этом сомневаюсь.

Бояться китайских шин как явления уже давно не стоит – они перестали быть обязательно провальными в наших шинных тестах. Такие марки, как Aplus, Delinte или Sailun уверенно конкурируют с другими покрышками бюджетного сегмента – и зачастую оказываются лучше шин отечественных марок. Правда, одна оговорка: ни один шинный тест не в состоянии корректно оценить ходимость покрышек, то есть их ресурс – и если где и возможны неприятные открытия, то, скорее всего, именно здесь.

Еще один аргумент для спокойного восприятия китайских шин – тот факт, что автомобили из Поднебесной чаще всего обуты именно в свои родные покрышки. Какого-то вала народного гнева в сторону их потребительских свойств не наблюдается. Значит, умеют всё-таки китайцы?