Больше всего автомобилей ввозится в Россию из Китая и Японии

В марте 2023 года в нашу страну было импортировано чуть более 77 тыс. легковых автомобилей. Из них 37,2 тыс. приходится на новые машины, а 39,9 тыс. – на подержанные. Такие данные были озвучены в ходе прошедшего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года».

Более 70% новых легковых автомобилей ввезено в Россию из Китая. На долю Казахстана в марте пришлось 12,6%, т.е. каждая восьмая машина. Тройку лидеров по импорту новых автомобилей замыкает Беларусь с результатом в 3,8%. В пятерку стран-импортеров вошли еще Киргизия и Армения (3,4% и 3% соответственно).

Подержанные автомобили по-прежнему чаще везут из Японии. Однако ее доля падает и в марте 2023 года составила менее половины (48,3%) от общего объема. На втором месте находится Армения с результатом 18,8%. Беларусь – снова третья (12,5%). В ТОП-5 стран по доле ввозимых б/у автомобилей также присутствуют Южная Корея (8,2%) и Германия (3,8%).

Подробнее о ситуации на автомобильном рынке в марте эксперты рассказывали в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года». Видеозапись трансляции этого мероприятия можно посмотреть здесь.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».