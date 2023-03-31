Какое моторное масло используют российские автовладельцы?

Российские автовладельцы стали чаще заливать в двигатели своих автомобилей масла российского производства. Это показал онлайн-опрос, проведенный специалистами агентства «АВТОСТАТ» в конце 2022 года в рамках очередного исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС: моторные масла».

Изучение потребительских предпочтений показало, что всего два года назад моторные масла отечественного производства, залитые в двигатели автомобилей, занимали 23% от общего количества, то есть их использовал практически каждый пятый автовладелец. Однако ситуация быстро изменилась и в ноябре 2022 года число тех, кто предпочитает отечественные масла, выросло до 31%. Это уже практически каждый третий. Логично предположить, что свое влияние здесь оказало изменение ситуации на рынке - уход ряда иностранных производителей масел и рост цен на продукты некоторых брендов, которые теперь привозят в страну с более сложной логистикой.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какие же масла отечественного производства сегодня входят в ТОП-5 наиболее распространенных. В рамках проведенного исследования автовладельцев попросили ответить, масло какого бренда залито в двигатель их транспортного средства (на момент опроса). Пятерку лидеров возглавили моторные масла «Лукойл», их назвали 12,5% респондентов (или каждый восьмой). На второй позиции нашего рейтинга оказались масла марки «SINTEC» (3,3%). В тройку лидеров попал также бренд «Genesis» (2,9%). А завершили наш ТОП-5 продукты «Газпромнефть» и «Роснефть» (2,7% и 2,4% соответственно).

Эксперты полагают, что в связи со взятым в стране курсом на импортозамещение ситуация будет меняться и дальше. А какие импортные масла предпочитают сегодня россияне, по какому принципу выбирают их на рынке, как часто меняют? Об этом и о многом другом – в новом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)».