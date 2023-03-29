Кроссоверы и внедорожники составляют 97% рынка китайских автомобилей в России

В структуре рынка новых легковых китайских автомобилей в России преобладают кроссоверы и внедорожники. Очередное подтверждение этому факту получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценив объемы продаж легковых автомобилей в январе-феврале 2023 года.

Так, согласно данным ППК*, на сегмент SUV пришлось 97% от общего объема проданных в 2023 году новых автомобилей китайских марок. Соответственно на остальные сегменты осталось всего 3%: доля реализованных пикапов китайского происхождения составила 1,6%, автомобилей сегмента В - 1%, суммарная доля остальных - 0,4%.

Напомним, что в целом за два первых месяца 2023 года на российском рынке продано 37 676 автомобилей китайских марок (+115% или в 2 с лишним раза больше, чем год назад). И структура китайского импорта уже в большей степени влияет на структуру российского рынка: на нем продолжает активно расти доля SUV.

В целом по России в структуре рынка легковых автомобилей доля кроссоверов и внедорожников за указанный период уже составила 62% (год назад она была в районе 55%). На втором месте по объемам - сегмент B (31% рынка). На пикапы, сегменты D и C приходится по 2%. Категории за пределами ТОП-5 сегментов суммарно заняли около 1%.

*ППК – «Паспорт промышленный консалтинг» (АВТОСТАТ+ЭПТС)