Средняя цена популярных китайских автомобилей перешагнула за 2 млн рублей

Период, когда «китайский автомобиль» и «дешевый автомобиль» на российском рынке считались синонимами - давно миновал. Сегодня автомобили из Поднебесной, начиненные премиальными опциями и привезенные в нашу страну несмотря на санкционные запреты, по своей стоимости не выглядят такими уж бюджетными. В этом убедились эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе мониторинга рыночных цен на новые легковые автомобили в январе-феврале 2023 года.

Вот как выглядят цены в ТОП-10 самых популярных на российском рынке китайских моделей: здесь практически не осталось автомобилей, цена которых была бы ниже 2 млн рублей. Единственное исключение составил Haval Jolion: в минимальной комплектации его стоимость стартует от 1 млн 899 тыс. рублей. Собственно, на этом поиски здесь авто в категории «до 2 млн» можно и завершить.

Минимальная средневзвешенная цена* в десятке лидеров по объемам продаж - зафиксирована у Chery Tiggo 4 (2 млн 139 тыс. рублей). Далее, если смотреть по возрастающей, следуют упомянутый уже Haval Jolion (2 млн 252 тыс. рублей) и OMODA C5 (2 млн 567 тысяч рублей). Заметим, что у же на восьмой позиции этого рейтинга располагается модель, средневзвешенная цена которой перешагнула за 3 млн рублей - Geely Atlas Pro (3 млн 056 тысяч рублей), а замыкают нашу десятку Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL, у которых средневзвешенный ценовой рубеж выше 4 млн рублей (4 млн 041 тыс. рублей и 4 млн 415 тыс. рублей соответственно).

Составленная экспертами инфографика позволяет также видеть наиболее популярную у россиян ценовую категорию по каждой из представленных 10 моделей. Так, например, судя по структуре и объемам продаж Chery Tiggo 4, Haval Jolion, Ceely Coolray, Haval F7, Exeed TXL - покупатели этих автомобилей отдавали предпочтение более дешевым комплектациям.

Какие из указанной десятки китайских моделей лучше других сохраняли свою остаточную стоимость (Residual value) в 2022 году - смотрите здесь.

* Рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).