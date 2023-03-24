Какие моторные масла автовладельцы считают качественными?

В рамках подготовки исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)» специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, как автовладельцы оценивают качество моторного масла, которое используют в настоящее время. Оценка производилась по 3-балльной шкале, где 3 балла означало высокое качество, 2 балла – среднее, а 1 балл – низкое.

По результатам проведенного в ноябре 2022 года онлайн-опроса потребительский ТОП-10 по качеству возглавили масла Liqui Moly: они «заработали» у пользователей итоговую средневзвешенную оценку 2,88 балла. Всего 0,01 балла уступили им масла бренда Total (2,87 балла).

В ТОП-3 попала также продукция марки ELF (2,82 балла), а четвертую позицию нашего рейтинга разделили между собой IDEMITSU и SHELL (2,81 балла). Затем идут продукты брендов Castrol и Mobil, тоже получившие одинаковую оценку у автовладельцев - 2,77 балла. А завершают нашу десятку лидеров Motul (2,75 балла), Genesis (2,68 балла) и ZIC (2,65 балла).

Более подробная информация о моторных маслах содержится в маркетинговом отчете, который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

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