«АВТОСТАТ» составил десятку самых узнаваемых электромобилей в России

У российских автовладельцев самым узнаваемым из электромобилей, присутствующих на рынке, является Nissan Leaf. Это показало исследование, проведенное специалистами агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки нового маркетингового отчета «Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца»*.

Участники исследования выбирали из предложенного списка моделей те, которые они знают (узнаваемость с подсказкой). Больше всего «голосов» (почти 82%) набрал японский Nissan Leaf, что в общем-то было вполне предсказуемым для экспертов, поскольку этот электромобиль наиболее часто встречается в России. Так, по данным агентства, эта модель занимает 60% в структуре электропарка нашей страны.

Как выяснилось, хорошо знакомы россияне и с продукцией американского бренда Tesla. Следующие четыре строчки рейтинга узнаваемости заняли «теслы» - Model 3 (73,7%), Model S (69,9%), Model X (69,6%) и Model Y (59,4%).

Чуть меньше, но почти каждый второй респондент (53,3%) выделил в предложенном списке немецкий Audi e-tron. Далее в ТОП-10 самых узнаваемых электрокаров оказались BMW i3, набравший 45,9%, и Mitsubishi i-MiEV (42,7%). Замыкают наш рейтинг Chevrolet Bolt и Porsche Taycan - их указали в числе знакомых 35,2% и 35% опрошенных соответственно.



* Отчет базируется на результатах онлайн-опросов более 3300 респондентов-пользователей сайта Drom.ru и 150 владельцев электромобилей (организован совместно с «Электрофест»). Исследование проводилось в ноябре 2022 года и было направлено на изучение отношения автолюбителей к автомобилям с электродвигателем, а также предпочтений владельцев электромобилей.