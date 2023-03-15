Лидеры и аутсайдеры российского авторынка в феврале 2023 года

Несмотря на то, что рынок новых легковых автомобилей в феврале сократился примерно наполовину (-47,4%), некоторые марки и модели на нем показывают рост. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, в десятке марок-лидеров рынка положительную динамику имеют пять из них. Если отечественная LADA прибавила только 13,6% к показателю февраля 2022 года, то у четырех китайских брендов (Chery, Haval, Geely, EXEED) рыночный рост составил от 56,9% до 229,1%. Кроме них, в ТОП-10 попал еще один представитель КНР – OMODA, продажи которого стартовали лишь осенью. Остальные четыре марки (Kia, Hyundai, Toyota, УАЗ) демонстрируют падение в диапазоне от 28% до 80%.

В модельном рейтинге более половины (12 из 20) участников находятся «в плюсе». И это тоже в основном «китайцы» и «лады», в том числе и наш бестселлер LADA Granta, показавший в двадцатке лидеров самый большой рост (в 2,9 раза). Из остальных, находящихся «в плюсе», есть только две корейские модели – Hyundai Tucson (+7,4%) и Hyundai Santa Fe (+54,3%). А вот сильнее всех «просел» корейский Kia Sportage (-32,1%). Отметим также, что 5 из 20 моделей, попавших в февральский ТОП самых продаваемых – новинки рынка, год назад еще не представленные в нашей стране (OMODA C5, Chery Tiggo 8 PRO Max, Chery Tiggo 7 PRO Max, Chery Tiggo 4 PRO и EXEED LX).

Более детальную информацию о состоянии авторынка в последний зимний месяц вы можете получить после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».