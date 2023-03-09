Доля иномарок локальной сборки на рынке РФ снизилась в 3 раза

Доля продаж иномарок российской сборки за год снизилась с 61% (в феврале 2022 года) до 20% (в феврале 2023-го), т.е. в 3 раза. Такие данные привел исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года».

Что касается отечественных брендов, то их доля в общем объеме реализации за год выросла вдвое - с 20% до 40%. Еще 40% продаж новых легковых автомобилей в феврале 2023 года приходилось на импорт. Это вдвое больше, чем год назад (19%).

При этом эксперты агентства все же предлагают разделять импорт традиционный и параллельный. А с учетом некоторых нюансов (неофициальные поставки, ввоз машин без гарантийных обязательств и пр.) вместо понятия «параллельный импорт» целесообразнее термин «альтернативный импорт». В соотвествии с таким разделением, в феврале 2023 года на традиционный импорт приходилось 29% всех реализованных автомобилей, а на альтернативный - 11%.

Другие интересные факты о производстве, импорте, продажах и многом другом можно узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».