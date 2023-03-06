Автовладельцы назвали бренды моторных масел, которым они доверяют

В рамках подготовки исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)» специалисты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг марок моторных масел, которые больше других заслужили доверие потребителей. В него попали бренды, которые покупатели выбрали по критерию «известный, заслуживающий доверия производитель», объясняя причины покупки масла для своей машины.

По результатам проведенного в ноябре 2022 года онлайн-опроса ТОП-10 возглавили масла Liqui Moly: более половины респондентов (58%) назвали именно этот бренд. Показатели других марок оказались ниже отметки в 50%. На второе место, с отставанием от лидера более чем на 10 п.п., попали масла бренда Shell (за них отдали голоса почти 47% участников нашего опроса).

В тройку самых популярных у потребителей попали также продукты марки ZIC (около 46% респондентов). Более 40% голосов получили моторные масла Mobil и Castrol (45% и 42%). Немного уступают им Genesis (40%) и Лукойл (39%), а закрывают десятку брендов, заслуживающих доверие потребителей, марки Motul (38%), Idemitsu (34%) и Gazpromneft (32%).

Более подробная информация о моторных маслах содержится в маркетинговом отчете, который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Примечание: использование информации / материалов запрещено без согласования с ООО «АВТОСТАТ»; уточнить условия использования можно по электронному адресу: avb@autostat.ru.