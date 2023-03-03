Каждый десятый житель РФ воспринимает китайский автомобиль как экзотику

Доля китайских машин на российском рынке в 2023 году приближается к отметке 40%, хотя в начале 2022-го она составляла менее 10%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили выяснить, изменилось ли отношение россиян к покупке автомобиля из Поднебесной за последние несколько месяцев. Для этого они сопоставили результаты онлайн-опроса, проведенного в июне 2022 года, с теми, что были получены в феврале 2023-го. Вопрос и первой, и второй группе респондентов задавался один и тот же: «Готовы ли вы купить китайский автомобиль?».

Любопытно, что доля тех, кто бескомпромиссно отвечал: «Нет, никогда!» - за прошедшие полгода осталась почти такой же, как прежде, т.е. каждый пятый респондент (данный показатель снизился на 0,5 процентных пункта - с 20,4% до 19,9%). Немного выросла (+0,8 п.п.) доля тех, кто осознал, что альтернативных китайским предложений дальше будет все меньше (сегодня таковых - 21,7%). Еще одно открытие, сделанное экспертами: на 2 п.п. стало больше автовладельцев, готовых вместо нового китайского автомобиля приобрести «некитайский» с пробегом (21,4%).

Кроме того, подросла (+1,6 п.п.) доля тех, у кого на «некитайскую машину» элементарно не хватает денежных средств (7%). Ну, а самые большие «потери» (-4,1 п.п.) понесла группа респондентов, которые рассматривали покупку китайского автомобиля как нечто экзотическое: «чтобы попробовать что-то новенькое». Таких желающих, судя по полученным данным, в феврале 2023 года стало меньше (10,3%). Иными словами, если раньше это был каждый седьмой опрошенный, то теперь - каждый десятый.

Комментирует Илья Пименов, редактор «За рулем»:

- Китайский автомобиль не так страшен, как его малюют: в последние годы автопроизводители из КНР постоянно прогрессируют, и теперь их машины вполне конкурентоспособны. Китайские марки работают по мировым стандартам, сотрудничают с ведущими дизайнерами, используют европейские технические наработки... Да и самостоятельно стремятся создавать что-то новое, интересное. Конечно, не все пока идеально, но жить можно и с китайским автомобилем. Вернее, автомобилем под маркой китайского происхождения. И с годами адаптированность китайских марок к российскому рынку растет.