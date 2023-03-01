При выборе автомобиля россияне стали чаще учитывать стоимость запчастей

Стоимость владения автомобилем приобретает все большее значение для россиян при его выборе. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ», сравнив результаты проведенных опросов среди автовладельцев в 2019 и в 2023 годах. Замечено, что какие-то параметры из перечня, формирующего стоимость владения, стали менее актуальными, другие, наоборот, «подросли».

Так, например, четыре года назад, в 2019 году, на первое место среди этих параметров автовладельцы ставили расход топлива: почти 74% опрошенных учитывали эти расходы, выбирая автомобиль. В 2023-м это по-прежнему остается важным для многих (65%), но на первый план по степени актуальности вышла стоимость запасных частей (67%). Очень важным для владельцев машин и раньше, и сейчас является стоимость обслуживания автомобиля и его ремонта (57 - 58%).

В большей степени, чем раньше, россияне в 2023 году стали смотреть на размеры транспортного налога (за четыре прошедших года отмечен рост на 9 процентных пунктов). Вероятно, это связано с ростом цен на автомобили в целом и с тем, что все больше машин стало попадать под так называемый «налог на роскошь». Кроме того, напомним, категория электромобилей, которые активнее входят в наш рынок, сегодня от транспортного налога полностью освобождена.

Еще один любопытный момент: автовладельцы стали больше внимания обращать на такой показатель, как потеря в цене при последующей продаже машины (остаточная стоимость). В 2023 году рост этого показателя составил 5 п.п. Можно предположить, что он будет расти и дальше, поскольку ситуация с ценами на авторынке остается нестабильной, и соответственно есть все предпосылки к тому, чтобы уже сегодня думать о том, чтобы продать автомобиль завтра с большей выгодой.

Подробная информация о настроениях российских автовладельцев, их готовности к покупке машины, а также предпочтениях в выборе - содержится в отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)».

Напоминаем, что до 20 марта 2023 года идет сбор заявок и вопросов для участия в очередной волне опросного проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2023». Участники проекта смогут задать свои вопросы автолюбителям и получить ответы от 3000 респондентов (репрезентативная выборка построена в полном соответствии с активным парком ТС РФ). Подать заявку на участие можно руководителю проекта Татьяне Малыгиной по электронному адресу: tatyana@autostat.ru.